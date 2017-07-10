«Лестер» достиг договоренности с «Манчестер Сити» о трансфере Ихеаначо

«Лестер» достиг принципиальной договоренности с «Манчестер Сити» о трансфере нападающего «горожан» Келечи Ихеаначо.

Сумма трансфера 20-летниго нигерийца составит 25 млн фунтов, но кое-какие детали контракта еще предстоит согласовать. Рассматривается вопрос об опции выкупа и возможном возвращении футболиста на «Этихад» в будущем.

В минувшем сезоне Ихеаначо провел 20 матчей в Премьер-Лиге, забил 4 гола и отметился тремя результативными передачами.