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«Лестер» достиг договоренности с «Манчестер Сити» о трансфере Ихеаначо

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Манчестер Сити, Лестер Сити, Ихеаначо Келечи
Сегодня, 19:30 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник

«Лестер» достиг принципиальной договоренности с «Манчестер Сити» о трансфере нападающего «горожан» Келечи Ихеаначо.

Сумма трансфера 20-летниго нигерийца составит 25 млн фунтов, но кое-какие детали контракта еще предстоит согласовать. Рассматривается вопрос об опции выкупа и возможном возвращении футболиста на «Этихад» в будущем.

В минувшем сезоне Ихеаначо провел 20 матчей в Премьер-Лиге, забил 4 гола и отметился тремя результативными передачами.

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