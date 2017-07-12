Кендзёра — о киевском «Динамо»: «Очень хотел перейти в великий клуб с традициями»

Вчера киевское «Динамо» объявило о подписании долгосрочного контракта с защитником «Леха». Томаш Кендзёра в первом интервью лестно высказался об украинском коллективе:

«„Динамо“ интересовалось мной давно, я знал, что киевский клуб смотрит меня и следит за моими выступлениями еще до молодежного чемпионата Европы U-21, где я был капитаном своей сборной Польши. После окончания соревнований этот интерес стал более предметным и конкретным, а главное, взаимным. Я также очень хотел перейти в такой великий клуб с традициями, который регулярно выступает в Лиге чемпионов и в каждом сезоне борется за чемпионство в национальном первенстве. Я горд, что нахожусь здесь и готов к следующему шагу в своей карьере.

Конечно, было сложно впервые уезжать из своей страны и уходить из родного клуба. Я очень привязан к „Леху“ из Познани, ведь клуб воспитал меня, как игрока. В Польше я с „Лехом“ выиграл почти все, кроме Кубка страны, и сейчас счастлив, что смогу побороться за новые цели в Лиге чемпионов. Я мечтал об этом, так что очень позитивно смотрю на этот переход, думаю, это серьезный шаг и для „Динамо“, и для меня».