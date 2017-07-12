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А. Карвальо: «Над предложением „Тосно“ я долго не раздумывал»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Тосно, Карвальо Андерсон
Сегодня, 08:31 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Бразильский новичок «Тосно» Андерсон Карвальо рассказал о том, как он оказался в российском клубе:

«Мой контракт с „Боавиштой“ заканчивался. Возник вариант в России, и я долго не думал. Знал, что клуб только поднялся в РФПЛ, что это новый проект. Искал информацию в Интернете, но на португальском языке её было не так много. Мы с агентом два-три дня анализировали, а потом договорились о переходе. В Россию переезжаю с женой и нашей собакой. 

Об экс-игроке ЦСКА Даниэле Карвальо слышал, но лично с ним не знаком. Вообще, фамилия Карвальо достаточно популярна в Бразилии. Я знаю многих с такой фамилией. Из нынешних игроков РФПЛ знаю Маурисио, который, правда, ушёл из „Спартака“. Зе Луиша, который, как и я, выступал в Португалии. Марио Фернандеса помню по выступлениям в Бразилии. Ну и Глушакова. Мне поступило предложение из „Тосно“, я начал смотреть чемпионат России, включил португальский канал, а там матч „Спартака“. Этот парень провёл классную игру, забил два мяча. 

Махмудова, понятное дело, знаю. Мы с ним вместе провели последний сезон в „Боавиште“. Я его много расспрашивал о России. Что за чемпионат? Насколько холодно? Знает ли он „Тосно“? Ответил, что хороший клуб. Махмудов – мой большой друг. Поначалу у него были проблемы с коммуникацией, но сейчас он немного говорит по-португальски. В нескольких матчах он неплохо себя проявил».

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