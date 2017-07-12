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Кирьяков: «Тошич? Для попадания в 10-ку „Арсеналу“ нужны более мастеровитые игроки»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Арсенал Т, Кирьяков Сергей , Божович Миодраг , Тошич Зоран, Ле Таллек Дамьен
Сегодня, 03:26 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Экс-наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился мнением о том, за счёт чего нынешний главный тренер команды Миодраг Божович сможет занять с туляками место не ниже десятого в чемпионате России:

«„Арсенал“ – не чужая для меня команда. Когда её возглавил, было набрано всего 7 очков в девяти турах при трёх забитых мячах. Исходя из имевшихся исполнителей, сделали акцент на оборону. Прежде всего следовало добиться эффективности, поэтому после сборов решили играть в три центральных защитника. В итоге оперативно решили все проблемы и выполнили задачу – хотя и огромными усилиями.

„Арсенал“ намерен попасть в десятку? Божовичу нужно усиливать нападение, не забывая об обороне. Сзади необходимы люди, которые хороши в отборе, игре „один в один“ и подстраховке. Ситуация у Божовича заметно выгоднее моей. У него было более месяца, чтобы выбрать схему и стратегию, спокойно подготовиться к старту. Будет интересно посмотреть на „Арсенал“.

Как оценю возможное усиление за счёт Тошича и Ле Таллека? Их и других новичков может не хватить для решения задачи. Для попадания в десятку необходимы более мастеровитые футболисты.

Божович предпочитает играть в 4 защитника? Существуют разные варианты. Новый тренер пришёл со своими идеями и наработками. Ему надо понять возможности игроков и выбрать схему, которая принесёт результат. Очень важны первые матчи, хотя календарь у туляков достаточно неплохой – после выездных встреч они дома примут новичков РФПЛ или не самых грозных соперников».

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