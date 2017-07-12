Кирьяков: «„Тосно“ и „СКА-Хабаровск“ будут бороться за выживание»

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков ответил на вопрос о том, смогут ли новички РФПЛ закрепиться в первой лиге России:

«Практика показывает, что дебютанты Премьер-Лиги выступают с огромным желанием. Часто набирают незапланированные очки в первых турах и располагаются в середине таблицы. Опытные оппоненты, безусловно, разберут выходцев из ФНЛ. Дистанция в РФПЛ длинная, и класс исполнителей очень важен, поэтому понадобится хорошее усиление. Возможно, „Тосно“ и „СКА-Хабаровск“ здорово проявят себя на старте, но потом упадут в нижнюю часть таблицы и будут бороться за выживание.

Первая же встреча – с „Зенитом“ – покажет, насколько „СКА-Хабаровск“ готов к РФПЛ. Кроме того, дебютанты в первых восьми турах сыграют с ЦСКА, „Локомотивом“ и „Спартаком“. Настоящий экзамен. Конечно, то, что их соперникам предстоят длительные перелёты на Дальний Восток, сыграет на руку СКА как хозяевам. Но со временем их игру проанализируют и начнут использовать слабые стороны».

Российский тренер также подчеркнул, что у нынешнего наставника «Арсенала» Миодрага Божовича не такая сложная ситуация, какая была у Кирьякова во время его прихода в тульский клуб.