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Кирьяков: «„Тосно“ и „СКА-Хабаровск“ будут бороться за выживание»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Тосно, СКА-Хабаровск, Кирьяков Сергей
Сегодня, 07:20 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков ответил на вопрос о том, смогут ли новички РФПЛ закрепиться в первой лиге России:

«Практика показывает, что дебютанты Премьер-Лиги выступают с огромным желанием. Часто набирают незапланированные очки в первых турах и располагаются в середине таблицы. Опытные оппоненты, безусловно, разберут выходцев из ФНЛ. Дистанция в РФПЛ длинная, и класс исполнителей очень важен, поэтому понадобится хорошее усиление. Возможно, „Тосно“ и „СКА-Хабаровск“ здорово проявят себя на старте, но потом упадут в нижнюю часть таблицы и будут бороться за выживание.

Первая же встреча – с „Зенитом“ – покажет, насколько „СКА-Хабаровск“ готов к РФПЛ. Кроме того, дебютанты в первых восьми турах сыграют с ЦСКА, „Локомотивом“ и „Спартаком“. Настоящий экзамен. Конечно, то, что их соперникам предстоят длительные перелёты на Дальний Восток, сыграет на руку СКА как хозяевам. Но со временем их игру проанализируют и начнут использовать слабые стороны».

Российский тренер также подчеркнул, что у нынешнего наставника «Арсенала» Миодрага Божовича не такая сложная ситуация, какая была у Кирьякова во время его прихода в тульский клуб.

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