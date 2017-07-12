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Аленичев: «Если пахать, пахать и пахать, тогда футбол тебя отблагодарит»
Сегодня, 09:59 | Источник: Твиттер ФК "Енисей" | Редакция: Роман Мельник
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев на пресс-конференции рассказал о целях клуба:
«Я стремлюсь только к максимуму. Если бы „Енисей“, как раньше, ставил задачей 8-10 место, не подписал бы контракт с клубом.
Планируется усиление на трех позициях: центральный защитник, центральный и крайний полузащитники. Формула успеха – пахать, пахать и еще раз пахать. Тогда футбол тебя отблагодарит.
Манеж в Красноярске – отличный. Все выполнено на высшем уровне: поле, вентиляция, инфраструктура. Играть одно удовольствие».
Директор клуба Денис Рубцов отметил, что по величине бюджета «Енисей» находится в середине таблицы ФНЛ.
Напомним, что «Енисей» потерпел поражение в первом туре.
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