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Аленичев: «Если пахать, пахать и пахать, тогда футбол тебя отблагодарит»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: мнение, Енисей, Аленичев Дмитрий
Сегодня, 09:59 | Источник: Твиттер ФК "Енисей" | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев на пресс-конференции рассказал о целях клуба:

«Я стремлюсь только к максимуму. Если бы „Енисей“, как раньше, ставил задачей 8-10 место, не подписал бы контракт с клубом.

Планируется усиление на трех позициях: центральный защитник, центральный и крайний полузащитники. Формула успеха – пахать, пахать и еще раз пахать. Тогда футбол тебя отблагодарит.

Манеж в Красноярске – отличный. Все выполнено на высшем уровне: поле, вентиляция, инфраструктура. Играть одно удовольствие».

Директор клуба Денис Рубцов отметил,  что по величине бюджета «Енисей» находится в середине таблицы ФНЛ.

Напомним, что «Енисей» потерпел поражение в первом туре.

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