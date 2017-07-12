Газизов: «„Хапоэль“ отпускает Готлиба в „Уфу“, но есть трудности»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о грядущем переходе в клуб защитника Эди Готлиба, выступающего за «Хапоэль»:

«Мы сделали предложение, ждем ответа. Игрок хочет к нам прийти, он даже идет на понижение условий по сравнению с первой договоренностью, потому что футболист хочет играть в России. Клуб его отпускает, но всегда есть свои трудности. Переговоры ведутся, нельзя исключать, что мы можем не договориться».

Напомним, что в начале месяца состав уфимского коллектива пополнил защитник сборной Грузии Джемал Табидзе.