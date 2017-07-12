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Газизов: «„Хапоэль“ отпускает Готлиба в „Уфу“, но есть трудности»
Сегодня, 10:22 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о грядущем переходе в клуб защитника Эди Готлиба, выступающего за «Хапоэль»:
«Мы сделали предложение, ждем ответа. Игрок хочет к нам прийти, он даже идет на понижение условий по сравнению с первой договоренностью, потому что футболист хочет играть в России. Клуб его отпускает, но всегда есть свои трудности. Переговоры ведутся, нельзя исключать, что мы можем не договориться».
Напомним, что в начале месяца состав уфимского коллектива пополнил защитник сборной Грузии Джемал Табидзе.
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