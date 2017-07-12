Рейтинг@Mail.ru

Газизов: «„Хапоэль“ отпускает Готлиба в „Уфу“, но есть трудности»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Уфа, Хапоэль ТА
Сегодня, 10:22 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о грядущем переходе в клуб защитника Эди Готлиба, выступающего за «Хапоэль»:

«Мы сделали предложение, ждем ответа. Игрок хочет к нам прийти, он даже идет на понижение условий по сравнению с первой договоренностью, потому что футболист хочет играть в России. Клуб его отпускает, но всегда есть свои трудности. Переговоры ведутся, нельзя исключать, что мы можем не договориться».

Напомним, что в начале месяца состав уфимского коллектива пополнил защитник сборной Грузии Джемал Табидзе.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:07 Директор «Амкара»: «Рассчитываем, что Рязанцев покажет футбол, по которому сам соскучился» 3
09:59 Аленичев: «Если пахать, пахать и пахать, тогда футбол тебя отблагодарит» 11
07:20 Кирьяков: «„Тосно“ и „СКА-Хабаровск“ будут бороться за выживание» 15
03:26 Кирьяков: «Тошич? Для попадания в 10-ку „Арсеналу“ нужны более мастеровитые игроки» 14
02:23 Селюк: «Поздравляю Веретенникова с назначением в „Тобол“» 3
01:59 Уткин: «Куда делась белая полоса на форме „Спартака“? Каррера её спёр и отдал „Ювентусу“» 26
00:47 Кобелев: «Если бы я остался в „Динамо“, оно бы не вылетело из РФПЛ» 29
Вчера
23:42 Манчини: «„Зенит“ - главный клуб России, он как „Ювентус“ в Италии» 61
23:14 Уткин: «Покупка игроков из Африки - удел маленьких клубов» 29
23:02 Манчини: «Кокорин и Дзюба в этом сезоне должны забить 35 голов на двоих» 123
все материалы по этой теме
Турниры