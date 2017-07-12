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Директор «Амкара»: «Рассчитываем, что Рязанцев покажет футбол, по которому сам соскучился»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Амкар, Рязанцев Александр
Сегодня, 10:07 | Источник: ФК "Амкар" | Редакция: Роман Мельник

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов поделился мнением о приглашении в пермскую команду полузащитника Александра Рязанцева:

«Приглашение такого футболиста, как Александр Рязанцев – не самый типичный трансфер для „Амкара“. Мы придерживаемся курса на поиск молодых игроков и их развитие, и уже давно не брали игроков в аренду. Отказываться от этого направления в селекции мы не собираемся, но у каждого правила всегда бывают исключения.

Во-первых, нам был нужен квалифицированный игрок в опорную зону, желательно с российским паспортом. Уход Бранко Йовичича, а также затянувшееся лечение Фегора Огуде сделали проблему достаточно острой. В этой ситуации аренда игрока с таким колоссальным опытом, как Рязанцев, стала лучшим вариантом, тем более, что нам удалось договориться с „Зенитом“ о весьма выгодных для „Амкара“ условиях договора.

Делая выбор, мы учитывали и еще одно важное обстоятельство – спортивный характер Рязанцева, его огромное желание вернуться на тот уровень игры, который он показывал в „Рубине“, и готовность тренеров „Амкара“ помочь ему в этом. Пока карьера Саши сложилась так, что свои лучшие матчи он провел под руководством Курбана Бердыева, а у Гаджи Муслимовича с ним очень много общего. Рязанцев – из тех футболистов, которым жизненно важно попасть в свою команду и к своему тренеру, и мы все очень рассчитываем на то, что в „Амкаре“ он покажет тот футбол, по которому сам давно соскучился».

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