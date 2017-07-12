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Доннарумма: «Никогда не сомневался в том, что останусь в „Милане“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Милан, Доннарумма Джанлуиджи
Сегодня, 13:43 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма дал свое первое интервью после продления контракта с «Миланом»:

«Рад и горжусь тем, что играю в „Милане“. Я родился и вырос в этом клубе. Никогда не сомневался в том, что останусь.

Приношу свои извинения фанатам, но я повторю, что никогда не намеревался их предать. Я благодарен им за поддержку в течение этих лет».

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