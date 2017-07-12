Агент: «Коршья скоро перейдет в один из крупнейших клубов Европы»

Миккель Бек, агент защитника «Лилля» Себастьена Коршья, рассказал о будущем своего подопечного:

«Мы ищем для него хороший проект вне „Лилля“. Очень скоро мы его найдем.

„Галатасарай“? Да, это большой клуб, учитывая его историю и армию поклонников. Но есть и другие большие клубы, претендующие на Себастьена. Как я и сказал, очень скоро мы найдем интересное решение. Речь идет об одном из крупнейших клубов Европы. Мы по-настоящему рады, что клубы проявляют такой интерес к Себастьену».

Ранее сам футболист прокомментировал слухи об интересе «Севильи».