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Агент: «Коршья скоро перейдет в один из крупнейших клубов Европы»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: мнение, Лилль, Коршья Себастьен, Бек Миккель
Сегодня, 13:59 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Роман Мельник

Миккель Бек, агент защитника «Лилля» Себастьена Коршья, рассказал о будущем своего подопечного: 

«Мы ищем для него хороший проект вне „Лилля“. Очень скоро мы его найдем.

„Галатасарай“? Да, это большой клуб, учитывая его историю и армию поклонников. Но есть и другие большие клубы, претендующие на Себастьена. Как я и сказал, очень скоро мы найдем интересное решение. Речь идет об одном из крупнейших клубов Европы. Мы по-настоящему рады, что клубы проявляют такой интерес к Себастьену».

Ранее сам футболист прокомментировал слухи об интересе «Севильи».

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