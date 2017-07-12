Кержаков: «Я приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро»

В понедельник отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелия обратил внимание на фотографию в Инстаграме бывшего игрока «Зенита» Алексадра Кержакова, на которой он держит четырех лососей. На игрока завели дело об административном правонарушении за незаконную ловлю этой рыбы. Александр заявил, что не знал об этом запрете:

«Дорогие друзья, недруги, СМИ и другие. Единственная рыба, которую я выловил в Онежском озере, была эта красавица (см. фото). Может, это многих разочарует, но это факт. О том, что лосось запрещен к вылову в Онеге, я узнал только из интернета и естественно не сделал бы фото с этой редкой рыбой. Глядя на то, какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро.

Также мне бы хотелось, чтобы ко мне присоединились те, кто борется за сохранение этого редкого вида рыбы! Я своими глазами увижу сколько людей у нас в стране не только пишут и говорят об этой проблеме, но и своим примером могут показать это всем остальным! Время и место я сообщу чуть позже. P.S. Предыдущее фото с лососем я убирать не буду, дабы все могли иметь представление, как выглядит дикий лосось и что ловить его в Онежском озере запрещено».

Ранее Кержаков поделился мыслью о том, что в Европе нет спроса на российских футболистов.

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Июл 12 2017 в 1:03 PDT