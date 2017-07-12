Старший брат Доннаруммы подписал контракт с «Миланом»

27-летний вратарь Антонио Доннарумма, старший брат Джанлуиджи Доннаруммы, вернулся в «Милан». После того, как футболист прошел медицинское обследование, он подписал с «Миланом» контракт сроком на четыре года.

Напомним, что Антонио Доннарумма является воспитанником «Милана». На протяжении карьеры он выступал за «Пьяченцу», «Бари», «Дженоа», последним клубом вратаря был греческий «Астерас».