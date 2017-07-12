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Старший брат Доннаруммы подписал контракт с «Миланом»
Сегодня, 17:06 | Источник: ФК "Милан" | Редакция: Максим Коджеспиров
27-летний вратарь Антонио Доннарумма, старший брат Джанлуиджи Доннаруммы, вернулся в «Милан». После того, как футболист прошел медицинское обследование, он подписал с «Миланом» контракт сроком на четыре года.
Напомним, что Антонио Доннарумма является воспитанником «Милана». На протяжении карьеры он выступал за «Пьяченцу», «Бари», «Дженоа», последним клубом вратаря был греческий «Астерас».
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