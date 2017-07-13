Результаты 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В среду состоялся ряд первых матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Спартак Юрмала» (Латвия) — «Астана» (Казахстан) 0:1
Гол: Твумаси 73.
АПОЭЛ (Кипр) — «Дюделанж» (Люксембург) 1:0.
Гол: Бертоль 71
«Шериф» (Молдова) — «Кукеси» (Албания) 1:0
Гол: Бадибанга 79 (с пенальти).
«Хапоэль Беер-Шева» (Израиль) — «Гонвед» (Венгрия) 2:1
Голы: Витор 35, Эйнбиндер 52 — Ланцафаме 63.
«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Марибор» (Словения) 1:2
Голы: Тодорович 89 — Захович 43, Таварес 90+4 (с пенальти).
«Мальме» (Швеция) — «Вардар» (Македония) 1:1
Голы: Брорссон 75 — Николов 63.
БАТЭ (Беларусь) — «Алашкерт» (Армения) 1:1
Голы: Риос 43 — Риос 78 (автогол).
«Жальгирис» (Литва) — «Лудогорец» (Болгария) 2:1
Голы: Ниядзи 78, Куклис 85 — Андрианантенаина 18.
«Мариехамн» (Финляндия) — «Легия» Варшава (Польша) 0:3
Голы: Гильерме 8 (с пенальти), Надь 39, Хамалайнен 44.
«Жилина» (Словакия) — «Копенгаген» (Дания) 1:3
Голы: Шпалек 39 — Павлович 68, 73, 82.
«Дандолк» (Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия) 1:1
Голы: Макмиллан 18 — Региниуссен 44.
«Хабнарфьордюр» (Исландия) — «Викингур» (Фарерские о-ва) 1:1
Голы: Паллсон 49 — Лаваль 73 (с пенальти).
Еще четыре матча состоялись 11 июля, а «Селтик» и «Линфилд» сыграют 14-го числа.
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