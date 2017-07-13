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Результаты 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2017/2018, Заграница: события
Сегодня, 00:25 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В среду состоялся ряд первых матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Спартак Юрмала» (Латвия) — «Астана» (Казахстан)  0:1
Гол: Твумаси 73.

АПОЭЛ (Кипр) — «Дюделанж» (Люксембург) 1:0.
Гол: Бертоль 71

«Шериф» (Молдова) — «Кукеси» (Албания) 1:0
Гол: Бадибанга 79 (с пенальти).

«Хапоэль Беер-Шева» (Израиль) — «Гонвед» (Венгрия) 2:1
ГолыВитор 35, Эйнбиндер 52 — Ланцафаме 63.

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Марибор» (Словения) 1:2
Голы: Тодорович 89  — Захович 43, Таварес 90+4 (с пенальти).

«Мальме» (Швеция) — «Вардар» (Македония) 1:1
Голы: Брорссон 75 — Николов 63.

БАТЭ (Беларусь) — «Алашкерт» (Армения) 1:1
Голы: Риос 43 — Риос 78 (автогол).

«Жальгирис» (Литва) — «Лудогорец» (Болгария) 2:1
Голы: Ниядзи 78, Куклис 85 — Андрианантенаина 18.

«Мариехамн» (Финляндия) — «Легия» Варшава (Польша)  0:3
Голы: Гильерме 8 (с пенальти), Надь 39, Хамалайнен 44.

«Жилина» (Словакия) — «Копенгаген» (Дания)  1:3
Голы: Шпалек 39 — Павлович 68, 73, 82.

«Дандолк» (Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия)  1:1
Голы: Макмиллан 18 — Региниуссен 44.

«Хабнарфьордюр» (Исландия) — «Викингур» (Фарерские о-ва) 1:1
Голы: Паллсон 49 — Лаваль 73 (с пенальти).

Еще четыре матча состоялись 11 июля, а «Селтик» и «Линфилд» сыграют 14-го числа.

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