Рейнгольд: «„Спартаку“ сейчас не надо никого брать, иначе кого-то придётся отдавать»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о том, какой должна быть трансферная политика красно-белых этим летом:

«Сейчас не надо никого брать, иначе кого-то придётся отдавать. Я придерживаюсь позиции, что состав, который выиграл чемпионат и показывал в большинстве матчей приличную игру, перестраивать не надо. Пусть Попов, Мельгарехо, Зе Луиш, Промес и остальные поиграют ещё год, покажут себя в Лиге чемпионов. А уже потом, если выяснится, что этот коллектив себя изживает, надо идти на изменения.

Хорошего игрока в сложившийся состав сейчас найти трудно. Для реального усиления нужно иметь в запасе €50 – 60 млн – это дорогое удовольствие. А в денежном отношении сейчас тяжело не только „Спартаку“. Тот же „Зенит“ сейчас пока не особо потратился, несмотря на бесконечные трансферные слухи. ЦСКА вообще только расстаётся с основными футболистами – с тем же Тошичем. Много зависит от того, какими финансовыми ресурсами располагает клуб. Кроме того, „Спартаку“ сейчас не надо создавать нервозную обстановку в команде. Приобретение любого футболиста вызывает замешательство – в коллективе начинают рассуждать, в какую линию и на чьё место претендует новичок».

Напомним, вчера нападающий сборной Кабо-Верде Зе Луиш продлил контракт со «Спартаком» до 2021 года.