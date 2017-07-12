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Сергей Прядкин: «Многие клубы - за видеоповторы»
Вчера, 23:54 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что многие клубы выступают за внедрение видеоповторов.
«Мы поднимали вопрос, чтобы ввести видеоповторы в РФПЛ. Многие команды – за. „Краснодара“ готов купить и содержать систему. Но для того чтобы она грамотно работала, нужны и определенные операторы, судьи и многое другое. Это не сиюминутный процесс, сложный. Надо принять критерии, чтобы не происходило затяжек игр, и установить строгое распределение, когда можно воспользоваться видеопросмотром, чтобы это не происходило слишком часто. Нужно как следует подготовиться», - сказал Прядкин.
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