Сергей Прядкин: «Многие клубы - за видеоповторы»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что многие клубы выступают за внедрение видеоповторов.

«Мы поднимали вопрос, чтобы ввести видеоповторы в РФПЛ. Многие команды – за. „Краснодара“ готов купить и содержать систему. Но для того чтобы она грамотно работала, нужны и определенные операторы, судьи и многое другое. Это не сиюминутный процесс, сложный. Надо принять критерии, чтобы не происходило затяжек игр, и установить строгое распределение, когда можно воспользоваться видеопросмотром, чтобы это не происходило слишком часто. Нужно как следует подготовиться», - сказал Прядкин.