Жеребьевки ЛЧ и ЛЕ. ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» ждут соперников!

Сегодня три российских клуба узнают первых соперников в евросезоне. «Соккер.ру» держит руку на пульсе важных жеребьевок от УЕФА!

Жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов

Время начала и место: 13:00, Ньон (Швейцария).

Путь представителей лиг. Начнем с той части, где представлена российская команда. Хотя московский ЦСКА уступает в рейтинге УЕФА киевскому «Динамо», «Аяксу» и «Виктории», но попадает в пятерку «сеяных». И это замечательный расклад, он значит, что известны возможные соперники и выбор не широкий, но объемный – оппоненты разных стилей, пускай только один коллектив выделяется по уровню.

Вероятные соперники ЦСКА: «Стяуа», «Янг Бойз», «Ницца», «Истанбул», АЕК (Афины).

Однозначно худший вариант – французская «Ницца». Не хочется на старте сезона играть против команды, которая готова ворваться в Лигу чемпионов и мечтает использовать путевку, завоеванную за счет финиша выше «Лиона». «Орлы» радовали в прошлом сезоне во Франции, где «Монако» стал чемпионом – бывший соперник «армейцев». У «Ниццы» толковый тренер Люсьен Фавр, приличный состав, крепкая игра во всех линиях. Не смотрите на их отношение к Лиге Европы при игре в одной группе с «Краснодаром», няньки Балотелли в ЛЧ будут намного опаснее и злее.

Также неприятным оппонентом при определенном стечении обстоятельств может оказаться «Янг Бойз», хотя швейцарцы, как и «Стяуа», «Истанбул» и АЕК – соперники, которых Ганчаренко должен проходить, если серьезно настроен собрать для Гинера премиальные уровня прошлогоднего «Ростова». Хотя и в этой компании найдете старых знакомых. Но пусть у турецкой команды в составе сам Епуряну в обороне и сам маленький, но ужасный Эмре в центре поля, любой из этой четверки уступает ЦСКА по опыту, общему уровню мастерства футболистов и, в отличие от «Ниццы», не представляет топовую лигу.

В целом варианты сносные, хотя отсутствие достойной игровой практики «армейцам» надо быстро компенсировать в первых турах и опережать будущего соперника – в РФПЛ раньше стартуют, значит, надо этим пользоваться. Тем более, существует священная задача – еще на уровне квалификации можно прервать знаменитую серию Акинфеева. Потом, правда, надо «зашлифовать» успех в групповом раунде Лиги чемпионов, но не случайно Игорь вчера отдал свой приз лучшему игроку сезона в ЦСКА коллеге Фернандесу – намекает Марио и другим защитникам, что пора бы выйти с шевронами Лиги чемпионов на поле и не огорчать голкипера.

Прогноз «Соккер.ру»: предположим, что ЦСКА сыграет против АЕКа – греческой команды, которая в разное время уступала «Локомотиву» и «Зениту».

Путь чемпионов. Сам черт ногу сломит пока в жеребьевке этой части сетки, поскольку первые матчи третьего раунда в конце июля, а ответные встречи для большинства участников этой жеребьевки состоятся на следующей неделе. «Олимпиакос», «Славия» и «Виторул» оказались в этом части, поскольку их ассоциации не получили прямые путевки в группы, а соперников они себе найдут среди 17 победителей второго квалификационного раунда, где нет ни одного, с которым нельзя сыграть на победу.

Тут «Астана», БАТЭ, «Шериф», «Марибор», «Русенборг». Также «Карабах», «Партизан», «Зальцбург», «Жилина», «Лудогорец» - знакомая компания. Было неприлично много ничьих и минимальных побед в первых матчах – ничего о победителях пар сказать пока нельзя. В принципе, путь чемпионов и его состав – анахронизм от Платини, Лига чемпионов мало что выигрывает от того, что каждый год кого-то бьют ногами в группах. А вот на пути представителей лиг, где сейчас ЦСКА, в прошлом сезоне был «Аякс» - финалист Лиги Европы, и «Ростов» - участник группового этапа ЛЧ.

Жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы

Время начала и место: 14:00, Ньон (Швейцария).

Российские команды и их заметные соседи в Лиге Европы: «Зенит», «Краснодар», «Милан», «Марсель», «Атлетик», «Фенербахче», «Спарта», «Брага», «Бордо», «Эвертон», «Динамо» З, «Панатинаикос».

Тут все запутаннее, поскольку «Зенит» и «Краснодар» в компании с очень большим количеством команд. 33 пары предыдущего этапа – опять же, как и в Лиге чемпионов, ответные матчи еще не сыграли, только первые матчи. А также два десятка очень сильных команд, среди которых и два российских клуба. «Атлетик», «Милан», «Эвертон», «Фрайбург», «Спарта», «Фенербахче», ПСВ, «Бордо», «Марсель» - выбор отличный.

И замечательно, что «Зенит» - первый в рейтинге среди всех, а «Краснодар» выше «Эвертона» и «Марселя». То есть все шансы избежать именитых соперников. Поскольку перед жеребьевкой будет предварительное разбитие толпы клубов на отдельные удобные группы – из сеяных и несеяных коллективов, то пока сложно сделать прогноз насчет вероятных соперников «Краснодар» и «Зенита».

Остается верить, что они будут удобными – оба клуба только входят в сезон, у «быков» травмирован Смолов, у «Зенита» - новый тренер и состав. В таких условиях не хочется нарваться на дерзкого соперника, который помешает легко пройти дальше и забраться в группу Лиги Европы, где уже ждет «Локомотив». Желаем удачи всем представителям России во втором еврокубке – до решающих матчей должны добраться в полном составе.

Ваш выбор. Каких соперников можно будет назвать удачными?

У ЦСКА обязательно будет непростой соперник – Лига чемпионов опасна даже на такой стадии. А вот «быки» и «лазурные» должны получить оппонентов намного ниже классом. Посмотрим, как поведут себя ледяные шарики от УЕФА в этот раз. В деле в Лиге чемпионов киевское «Динамо», «Аякс», ЦСКА, «Ницца». В Лиге Европы – набравший звезд «Милан», «Зенит», «Марсель», «Краснодар», «Эвертон» и «Атлетик».

Как видите, не успел прошлый европейский сезон остыть в памяти – начался новый. Очень важно «наколдовать» для «армейцев» не грозного соперника – при всех плюсах Ганчаренко и опытности состава лучше входить в сезон против не самых мастеровитых, а за «Зенит» и «Краснодар» пока рано переживать. Им не попадутся оппоненты из элитной лиги, а вот угадать страну, откуда приедет будущий дуэлянт, вряд ли у кого-то получится – выбор слишком большой.

Зато понятно, что у ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара» выбора нет – чтобы не провалить целый евросезон, как это сделал в прошлом году «Спартак», надо еще летом удачно стартовать.