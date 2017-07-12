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Победитель Суперкубка России получит 22.5 млн рублей
Сегодня, 17:14 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о призовом фонде Суперкубка России, в котором сразятся «Спартак» и «Локомотив».
«У нас трехлетний контракт с титульным спонсором. Общий призовой фонд в районе 30 миллионов рублей. 75 процентов получит победитель, 25 процентов - финалист».
Таким образом, победитель получит 22.5 млн рублей, а финалист - 7.5 млн.
Матч состоится в пятницу в Москве на стадионе «Локомотив», игра начнется в 21:30 мск.
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