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Победитель Суперкубка России получит 22.5 млн рублей

Матч: СпартакСпартак-:-ЛокомотивЛокомотив
Начало матча: 14.07.2017, 21:30
Соккер.Ру // Россия: события, Прядкин Сергей
Сегодня, 17:14 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о призовом фонде Суперкубка России, в котором сразятся «Спартак» и «Локомотив».

«У нас трехлетний контракт с титульным спонсором. Общий призовой фонд в районе 30 миллионов рублей. 75 процентов получит победитель, 25 процентов - финалист».

Таким образом, победитель получит 22.5 млн рублей, а финалист - 7.5 млн.

Матч состоится в пятницу в Москве на стадионе «Локомотив», игра начнется в 21:30 мск.

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