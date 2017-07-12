Победитель Суперкубка России получит 22.5 млн рублей

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о призовом фонде Суперкубка России, в котором сразятся «Спартак» и «Локомотив».

«У нас трехлетний контракт с титульным спонсором. Общий призовой фонд в районе 30 миллионов рублей. 75 процентов получит победитель, 25 процентов - финалист».

Таким образом, победитель получит 22.5 млн рублей, а финалист - 7.5 млн.

Матч состоится в пятницу в Москве на стадионе «Локомотив», игра начнется в 21:30 мск.