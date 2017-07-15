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Федун: «В матче за Суперкубок было очень достойное судейство»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЛокомотивЛокомотив
Соккер.Ру // Россия: мнение, Федун Леонид , Безбородов Владислав
Сегодня, 01:55 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» в Суперкубке России (2:1), отметив высокий уровень судейства в матче, который обслуживал Владислав Безбородов:

«Особенно приятно выиграть, ведь этого приза не было в нашем музее. Это был настоящий кубковый матч, напряжённый. Видно, что команда пока не на пике формы, тягучая игра. Но главное – все бились! И было очень достойное судейство, которое позволяло обеим командам играть. Лучшие матчи впереди. Сегодня было много брака».

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