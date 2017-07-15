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Федун: «Стоит ли ждать усиления? Спрашивайте у Карреры и Родионова, бюджет выделен»

Соккер.Ру // Россия: мнение, Федун Леонид , Каррера Массимо , Родионов Сергей
Сегодня, 06:56 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы красно-белых над «Локомотивом» (2:1) в Суперкубке России ответил на вопрос о том, стоит ли ждать новых приобретений в это трансферное окно:

«Стоит ли ждать усиления? Спрашивайте у Карреры и Родионова. Бюджет выделен. Надеюсь, уже завтра-послезавтра вы что-то услышите».

Напомним, этим летом состав московского клуба пополнил экс-защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович.

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