Прядкин: «Думаю, игроки „Спартака“ не будут мальчиками для битья в Лиге чемпионов»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин после победы «Спартака» над «Локомотивом» (2:1) в Суперкубке России выразил мнение, что нынешний состав красно-белых позволяет команде достойно выступить в Лиге чемпионов:

«Игра очень понравилась, этот трофей важен для любого клуба как престиж. Трудно сказать по одному матчу, способен ли такой „Спартак“ снова выиграть чемпионат. Будет абсолютно непредсказуемая чемпионская гонка, явного лидера нет. Мы оцениваем это по трансферной кампании: нет повальных приобретений иностранцев, звёзд.

Недавно Федун сказал, что с нынешним составом „Спартаку“ трудно рассчитывать на что-то в Лиге чемпионов. Я же считаю их состав стабильным, укомплектованным и сыгранным. Думаю, они не будут мальчиками для битья в Лиге чемпионов».