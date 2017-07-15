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Давид Луис: «В следующем сезоне постараемся выиграть все турниры»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Челси, Луис Давид
Сегодня, 18:37 | Источник: Goal.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Защитник «Челси» Давид Луис заявил, что в следующем сезоне «синие» постараются выиграть все трофеи.

«Всегда непросто возвращаться к тренировкам после отдыха. Но нам необходимо готовиться к новому сезону, чтобы быть в оптимальной форме. В новом сезоне „Челси“ будет играть во всех турнирах и попытается все их выиграть. Это наша главная цель», - сказал Луис.

Ранее сообщалось о том, что в первом туре чемпионата Англии «Челси» дома сыграет с «Бернли». Встреча состоится 12 августа.

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