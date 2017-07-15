Сандро продлит контракт с «Ювентусом» с увеличением зарплаты

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро согласовывает новый контракт с клубом. На бразильца претендуют английские команды, однако он рассчитывает остаться в Турине и заключить более выгодное соглашение. Сейчас Сандро получает 2,8 млн евро в год, а по новому соглашению он будет зарабатывать 4 млн евро плюс бонусы. Отметим, что «Челси» был готов предложить Сандро 6 млн евро в год.