«Рубин» продлил контракт с капитаном Олегом Кузьминым
«Рубин» объявил о продлении сотрудничества с 36-летним защитником Олегом Кузьминым. Сроки нового соглашения не разглашаются.
«Рад, что остаюсь в „Рубине“. Постараюсь оправдать доверие и буду делать все возможное, как и всегда делал, чтобы „Рубин“ боролся за самые высокие места. Перед тем, как продлить контракт, был разговор с Курбаном Бекиевичем. Он сказал, что мы, опытные футболисты, которые в команде не первый год, должны помочь создать тот коллектив, тот кулак, который поможет решать поставленные задачи. Все мысли сейчас только о том, чтобы „Рубин“ как можно лучше провел этот сезон», - отметил игрок.
Ранее Кузьмин поделился мнением о наставнике «Рубина».
❗ОФИЦИАЛЬНО! Капитан с нами!👍#НашРубин #FCRKhttps://t.co/9jPTZQsysf pic.twitter.com/TzUxSUifvu
— «Рубин» Казань (@fcrk) 14 июля 2017 г.
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