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«Рубин» продлил контракт с капитаном Олегом Кузьминым

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Контракты, Рубин, Кузьмин Олег
Сегодня, 16:18 | Источник: ФК "Рубин" | Редакция: Роман Мельник

«Рубин» объявил о продлении сотрудничества с 36-летним защитником Олегом Кузьминым. Сроки нового соглашения не разглашаются.

«Рад, что остаюсь в „Рубине“. Постараюсь оправдать доверие и буду делать все возможное, как и всегда делал, чтобы „Рубин“ боролся за самые высокие места. Перед тем, как продлить контракт, был разговор с Курбаном Бекиевичем. Он сказал, что мы, опытные футболисты, которые в команде не первый год, должны помочь создать тот коллектив, тот кулак, который поможет решать поставленные задачи. Все мысли сейчас только о том, чтобы „Рубин“ как можно лучше провел этот сезон», - отметил игрок.

Ранее Кузьмин поделился мнением о наставнике «Рубина».

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