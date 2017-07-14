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Гладкий покидает киевское «Динамо»
Сегодня, 05:27 | Источник: ФК "Динамо" Киев | Редакция: Павел Молочный
Украинский нападающий Александр Гладкий и «Динамо» К досрочно расторгли контракт по обоюдному решению сторон.
В первой половине минувшего сезона 29-летний форвард сыграл 8 матчей за «Динамо» в УПЛ и отдал 2 голевые передачи. Вторую часть сезона Гладкий провёл в аренде в «Карпатах», забил 4 гола и сделал 3 результативных паса в 13 матчах чемпионата Украины.
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