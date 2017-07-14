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«Боруссия» продлила контракт с Синдзи Кагавой
Сегодня, 12:16 | Источник: ФК "Боруссия" Д | Редакция: Роман Мельник
Как и ожидалось, дортмундская «Боруссия» пролонгировала трудовое соглашение с хавбеком Синдзи Кагавой на два года. Контракт футболиста заканчивался следующим летом, теперь сотрудничество рассчитано до 2020 года.
В минувшем сезоне 28-летний хавбек сборной Японии забил 1 гол и сделал 6 результативных передач в 21 матче Бундеслиги.
Отметим, что сейчас «шмели» проводят в Японии предсезонный сбор.
Shinjiiiiiiiii #Kagawa2020 💕💕💕💕💕👏👏👏👏👏🔥🔥🔥 pic.twitter.com/7zhqob7qWJ
— ao / あお (@aomidorock) 14 июля 2017 г.
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Или войдите через
но кагава после мю совсем не тот кагава((