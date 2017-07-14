«Боруссия» продлила контракт с Синдзи Кагавой

Как и ожидалось, дортмундская «Боруссия» пролонгировала трудовое соглашение с хавбеком Синдзи Кагавой на два года. Контракт футболиста заканчивался следующим летом, теперь сотрудничество рассчитано до 2020 года.

В минувшем сезоне 28-летний хавбек сборной Японии забил 1 гол и сделал 6 результативных передач в 21 матче Бундеслиги.

Отметим, что сейчас «шмели» проводят в Японии предсезонный сбор.