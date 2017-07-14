«Олимпиец» заключил контракт со своим воспитанником Жигаловым

«Олимпиец», представляющий ФНЛ, подписал контракт с воспитанником нижегородской ДЮСШ по футболу, 19-летним защитником Максимом Жигаловым, который с 2015 года выступает за дубль команды. Игрок заявлен под 97-м номером.

«Максим Жигалов - это уже второй воспитанник дубля, включенный в заявку „Олимпийца“ в этом году. Первым был вратарь Николай Сысуев. И это просто здорово, что перспективные нижегородские ребята пополняют наши ряды. Им есть, куда расти, есть куда стремиться. Мы и в дальнейшем будем привлекать в команду молодых игроков из Нижегородской области. Это является частью нашей клубной философии», — сказал спортдиректор клуба Александр Липко.