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Ганчаренко: «Были моменты и у наших ворот, и у ворот соперника»
Сегодня, 22:13 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Максим Коджеспиров
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над «Анжи» (3:1) в матче первого тура чемпионата России.
«Думаю, что для первого тура матч получился хорошим, эмоциональным. Такие игры нравятся болельщикам. ЦСКА рад победе. Мы говорили до встречи о важности выигрыша стартового матча. Были моменты и у наших ворот, и у ворот соперника.
Дзагоев? Алан мог сыграть больше, но учитывая плотный график ЦСКА, ему нужно давать паузу. Нужно, чтобы он играл дозировано и провел как можно больше матчей», - сказал Ганчаренко.
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