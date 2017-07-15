Ганчаренко: «Были моменты и у наших ворот, и у ворот соперника»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над «Анжи» (3:1) в матче первого тура чемпионата России.

«Думаю, что для первого тура матч получился хорошим, эмоциональным. Такие игры нравятся болельщикам. ЦСКА рад победе. Мы говорили до встречи о важности выигрыша стартового матча. Были моменты и у наших ворот, и у ворот соперника.

Дзагоев? Алан мог сыграть больше, но учитывая плотный график ЦСКА, ему нужно давать паузу. Нужно, чтобы он играл дозировано и провел как можно больше матчей», - сказал Ганчаренко.