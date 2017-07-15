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Ганчаренко: «Были моменты и у наших ворот, и у ворот соперника»

Матч: АнжиАнжи1 : 3ЦСКАЦСКА
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: тренеры
Сегодня, 22:13 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Максим Коджеспиров

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над «Анжи» (3:1) в матче первого тура чемпионата России.

«Думаю, что для первого тура матч получился хорошим, эмоциональным. Такие игры нравятся болельщикам. ЦСКА рад победе. Мы говорили до встречи о важности выигрыша стартового матча. Были моменты и у наших ворот, и у ворот соперника.

Дзагоев? Алан мог сыграть больше, но учитывая плотный график ЦСКА, ему нужно давать паузу. Нужно, чтобы он играл дозировано и провел как можно больше матчей», - сказал Ганчаренко.

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