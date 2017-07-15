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Григорян: «ЦСКА одержал закономерную победу»
Сегодня, 22:07 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Максим Коджеспиров
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в матче первого тура РФПЛ.
«ЦСКА одержал закономерную победу. Это было справедливо. Нам не удалось осуществить многое из задуманного. Мы понимали, что у такой сыгранной команды надо обезоружить сильные качества.
То, что вышел Дзагоев в стартовом составе, было для нас неожиданностью. Он спускался и создавал численное преимущество. Очень удачно сыграл Головин, который выиграл много единоборств, так сказать, на тоненького. Но нам никто не мешал при счете 1:2 сравнять счет, у нас было два стопроцентных момента. Тем не менее по содержанию игры закономерная победа у ЦСКА, наиграли одинаково, но преимущество было у них», - сказал Григорян.
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Вчера Семин: Судья испортил игру
Вчера Семин: Судья испортил игру
про судейство хотя сегодня можно немножко сказать про
прекрасное судейство. По статистике у ЦСКА 14 нарушений и одна желтая а у Анжи
10 и три желтых.
Парень заблудился в ветках. Всех благ.
Вчера Семин: Судья испортил игру