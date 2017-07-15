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Григорян: «ЦСКА одержал закономерную победу»

Матч: АнжиАнжи1 : 3ЦСКАЦСКА
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: тренеры, Григорян Александр
Сегодня, 22:07 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Максим Коджеспиров

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в матче первого тура РФПЛ.

«ЦСКА одержал закономерную победу. Это было справедливо. Нам не удалось осуществить многое из задуманного. Мы понимали, что у такой сыгранной команды надо обезоружить сильные качества.

То, что вышел Дзагоев в стартовом составе, было для нас неожиданностью. Он спускался и создавал численное преимущество. Очень удачно сыграл Головин, который выиграл много единоборств, так сказать, на тоненького. Но нам никто не мешал при счете 1:2 сравнять счет, у нас было два стопроцентных момента. Тем не менее по содержанию игры закономерная победа у ЦСКА, наиграли одинаково, но преимущество было у них», - сказал Григорян.

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