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Маттеус: «Хамес Родригес играет на позиции Мюллера, и это будет головной болью»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: мнение, Бавария, Маттеус Лотар , Родригес Хамес, Анчелотти Карло
Сегодня, 22:47 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус считает, что у Карло Анчелотти в «Баварии» могут возникнуть проблемы с новичком «Баварии» Хамесом Родригесом.
«Хамес играет на фланге, на краю. А это позиция Мюллера. Будет интересно посмотреть, как Анчелотти решит этот вопрос. Это будет головной болью. Но Хамес талантлив, он результативен. Не очень быстр, однако в „Баварии“ может принести пользу».
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