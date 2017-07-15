Маттеус: «Хамес Родригес играет на позиции Мюллера, и это будет головной болью»

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус считает, что у Карло Анчелотти в «Баварии» могут возникнуть проблемы с новичком «Баварии» Хамесом Родригесом.

«Хамес играет на фланге, на краю. А это позиция Мюллера. Будет интересно посмотреть, как Анчелотти решит этот вопрос. Это будет головной болью. Но Хамес талантлив, он результативен. Не очень быстр, однако в „Баварии“ может принести пользу».