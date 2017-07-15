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Монтелла: «Бонуччи и Рамос - лучшие центральные защитники мира»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Ювентус, Милан, Монтелла Винченцо , Бонуччи Леонардо, Рамос Серхио
Сегодня, 19:14 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал переход в команду защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.
«Бонуччи – игрок мирового уровня. Думаю, что в плане техники, он и Рамос - лучшие центральные защитники мира. Для меня было мечтой поработать с ним. Клуб проделал невероятную работу на трансферном рынке. Мы приобрели как опытных, так и молодых игроков», - сказал Монтелла.
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а вот куда он дел Пике,вопрос большой.