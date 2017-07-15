Монтелла: «Бонуччи и Рамос - лучшие центральные защитники мира»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал переход в команду защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

«Бонуччи – игрок мирового уровня. Думаю, что в плане техники, он и Рамос - лучшие центральные защитники мира. Для меня было мечтой поработать с ним. Клуб проделал невероятную работу на трансферном рынке. Мы приобрели как опытных, так и молодых игроков», - сказал Монтелла.