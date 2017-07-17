Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Суперкубок 2017

КДК РФС рассмотрит поведение фанатов на матче за Суперкубок России

17 июля 2017, 18:47
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился в доп. время

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что его комитет рассмотрит ряд инцидентов по итогам матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1).

«В рапорте отмечено использование болельщиками обоих клубов пиротехники и скандирование оскорбительных выражений и ненормативной лексики».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: tass.ru
ЭСК признала верными решения Кукуяна в матче «Зенит» – ЦСКА
16 августа
В КДК РФС рассказали, какие эпизоды будут рассматривать после 3-го тура РПЛ
01 августа
КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Спартака» в матче с ЦСКА
25 апреля
СлухиКДК РФС намерен дисквалифицировать Тикнизяна на два матча
12 апреля
Апелляцию «Химок» по делу Кухты рассмотрят 30 марта
28 марта
«Химки» подали апелляцию на решение КДК РФС по делу Кухты
27 марта
Сортировать
Все комментарии
Адвокат 76
Адвокат 76
17 июля 2017 в 22:10
Будут очередные штрафы, больше в РФС ничего не могут придумать, какая то коммерческая организация стала наша РФС, делают деньги прямо из воздуха.
Argentino78
Argentino78 ответ Footbolista (раскрыть)
17 июля 2017 в 19:40
Да что там по губам?В эфир иногда такое залетает!Хотя те кто привел детей на футбол,сам крепок в выражениях и детей его этим не шокировать.Вот на балете бы это было неуместно)))))
You'll Never Walk Alone
You'll Never Walk Alone
17 июля 2017 в 19:31
Штраф выпишут по 200 - 250 тысяч рублей да и все.
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
17 июля 2017 в 19:28
а Матильда?
баннер согласован с самой госдумой?
маразм конечно крепчает, ни кто фильма не видел но все за веру царя и отечество... типа вперед в средневековье всяким Маскам и Джобсам назло)))
Footbolista
Footbolista
17 июля 2017 в 19:23, ред.
Такое нарушение, как использование в России ненормативной лексики, особенно улыбает ))
Что то футболистов и тренеров за это не наказывают...хотя частенько на крупных планах трансляций отчетливо читается по губам эта самая лексика...
sir-5
sir-5
17 июля 2017 в 18:54
...и расистское оскорбление вратаря "Локомотива" .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 