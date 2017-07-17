КДК РФС рассмотрит поведение фанатов на матче за Суперкубок России

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17 июля 2017, 18:47

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что его комитет рассмотрит ряд инцидентов по итогам матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1).

«В рапорте отмечено использование болельщиками обоих клубов пиротехники и скандирование оскорбительных выражений и ненормативной лексики».