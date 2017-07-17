КДК РФС рассмотрит поведение фанатов на матче за Суперкубок России

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что его комитет рассмотрит ряд инцидентов по итогам матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1).
«В рапорте отмечено использование болельщиками обоих клубов пиротехники и скандирование оскорбительных выражений и ненормативной лексики».
баннер согласован с самой госдумой?
маразм конечно крепчает, ни кто фильма не видел но все за веру царя и отечество... типа вперед в средневековье всяким Маскам и Джобсам назло)))
баннер согласован с самой госдумой?
маразм конечно крепчает, ни кто фильма не видел но все за веру царя и отечество... типа вперед в средневековье всяким Маскам и Джобсам назло)))
Что то футболистов и тренеров за это не наказывают...хотя частенько на крупных планах трансляций отчетливо читается по губам эта самая лексика...
Что то футболистов и тренеров за это не наказывают...хотя частенько на крупных планах трансляций отчетливо читается по губам эта самая лексика...