КДК может наказать «Урал» за три удаления в игре с «Зенитом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы будут рассмотрены на заседании организации по итогам матчей 24-го тура чемпионата России.

«По матчу „Крылья Советов“ — „Рубин“, болельщики „Крыльев“ демонстрировали несогласованный баннер. По матчу „Краснодар“ — „Арсенал“, мы рассмотрим, что болельщики „Арсенала“ демонстрировали атрибутику с ненормативной лексикой.

По матчу „Зенит“ — „Урал“, рассмотрим поведение болельщиков гостей, которые использовали пиротехнику. Также рассмотрим неподобающее поведение команды „Урал“, которая получила три удаления. И отдельно рассмотрим удаление нападающего „Урала“ Романа Павлюченко.

По матчу „Ростов“ — „Спартак“ мы рассмотрим удаление полузащитника „Спартака“ Дениса Глушакова».