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КДК может наказать «Урал» за три удаления в игре с «Зенитом»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Организация: КДК, Глушаков Денис, Павлюченко Роман, Григорьянц Артур, Зенит 2:0 Урал, Крылья Советов 0:0 Рубин, Краснодар 2:0 Арсенал, Ростов 3:0 Спартак
Сегодня, 11:11 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы будут рассмотрены на заседании организации по итогам матчей 24-го тура чемпионата России.

«По матчу „Крылья Советов“ — „Рубин“, болельщики „Крыльев“ демонстрировали несогласованный баннер. По матчу „Краснодар“ — „Арсенал“, мы рассмотрим, что болельщики „Арсенала“ демонстрировали атрибутику с ненормативной лексикой.

По матчу „Зенит“ — „Урал“, рассмотрим поведение болельщиков гостей, которые использовали пиротехнику. Также рассмотрим неподобающее поведение команды „Урал“, которая получила три удаления. И отдельно рассмотрим удаление нападающего „Урала“ Романа Павлюченко.

По матчу „Ростов“ — „Спартак“ мы рассмотрим удаление полузащитника „Спартака“ Дениса Глушакова».

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