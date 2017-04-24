КДК может наказать «Урал» за три удаления в игре с «Зенитом»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Организация: КДК, Глушаков Денис, Павлюченко Роман, Григорьянц Артур, Зенит 2:0 Урал, Крылья Советов 0:0 Рубин, Краснодар 2:0 Арсенал, Ростов 3:0 Спартак
Сегодня, 11:11 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы будут рассмотрены на заседании организации по итогам матчей 24-го тура чемпионата России.
«По матчу „Крылья Советов“ — „Рубин“, болельщики „Крыльев“ демонстрировали несогласованный баннер. По матчу „Краснодар“ — „Арсенал“, мы рассмотрим, что болельщики „Арсенала“ демонстрировали атрибутику с ненормативной лексикой.
По матчу „Зенит“ — „Урал“, рассмотрим поведение болельщиков гостей, которые использовали пиротехнику. Также рассмотрим неподобающее поведение команды „Урал“, которая получила три удаления. И отдельно рассмотрим удаление нападающего „Урала“ Романа Павлюченко.
По матчу „Ростов“ — „Спартак“ мы рассмотрим удаление полузащитника „Спартака“ Дениса Глушакова».
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зачем в не футбольном городе такой большой стадион построили?
может хоть на Тосно будут ходить.
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зачем в не футбольном городе такой большой стадион построили?
может хоть на Тосно будут ходить.
А за акцентированный удар в голову КДК
игрочишку не желает наказывать,парадокс )
Ни стыда, ни совести! Взяточники процветают!
Грубая команда Урал
Карточки в этих матчах:
Зениту: 47 ж. 0 к.
Соперникам: 71 ж 5 кк
С 2010 г соперникам Зенита 5 красных...ТРИ из них!!! в последнем матче с Уралом!
Виктор, ты же умный человек. Сам ведь все видишь.
https://www.youtube.com/watch?v=gYucH6aQcAk
Кстати, эти удаления идут на пользу народной, но это тоже мелочь (Миллер лоханулся, надо было пенальти покупать)...
Я могу столько матчей найти,что особняком стоят да не хочу ворошить это гнездо.
Глушакова сегодня оправдают а в среду удалят троих у ЦСКА
Прядкин и Мутко ?
Тогда результат известен.