«Соннам Ильва» — «Чонбук». Прогноз на матч К-Лиги 1 Южной Кореи (06.06.2021)

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сегодня, 19:37

6 июня 2021 года «Соннам Ильва» встретится с «Чонбук» в рамках очередного тура К-Лиги 1 Южной Кореи.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Чонбук», поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.00. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30, а на победу хозяев поля по 4.10.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Соннам Ильва» набрал 17 пунктов и находится на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — четыре победы, пять ничьих и шесть поражений. Команда забила 14 голов и пропустила 16 мячей. В последних играх «Соннам» выглядит не лучшим образом. Если клуб продолжит играть в таком же духе, то рискует вылететь из чемпионата. Поединок против «Чонбука» может закончиться очередным поражением.

«Чонбук» набрал 30 пунктов и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл восемь поединков, шесть раз играл вничью и проиграл три матча. У клуба в активе 29 забитых и 18 пропущенных мячей. Команда в последних матчах также выглядит не лучшим образом.

Информация для ставок

● «Чонбук» не может выиграть вот уже восемь игр кряду во всех турнирах

● «Соннам» семь игр кряду не может победить во всех турнирах

● «Чонбук» пропустил десять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — два гола подряд забьет одна команда («Чонбук») по коэффициенту 2.70. Также можно поставить на голы в обоих таймах по 1.90.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 2.05 на победу «Леганеса» в матче с «Райо Вальекано».