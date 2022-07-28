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сегодня, 17:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Блэкберн». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.05. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 3.55.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.88, а за «верх» — 1.92.

Пропускают матч

КПР : Арчер Джордан — Травма, Уиллок Крис — Травма.

Пять очных встреч

«Блэкберн» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (1:0, 3:1, 2:1, 1:0, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.88.

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