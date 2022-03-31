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вчера, 17:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Манчестер Сити». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.22. Вероятность ничьи оценивается в 6.30, а поражение доступно по котировке 14.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Бернли»: Ми Бен — Травма колена, Питерс Эрик — Травма колена, Гудмундссон Йохан — Простуда, Выдра Матей — Травма локтя.

«Манчестер Сити»: Диаш Рубен — Травма бедра, Менди Бенжамен — Дисквалифицирован.

Форма команд

На данный момент «горожане» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бордовые» отстают на 49 очков.

За последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Бернли» набрали соответственно 10 и 4 очка. Разница мячей -7 и +7 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Бернли»: 0.81 — 1.41, дома 0.77 — 1.23.

«Манчестер Сити»: 2.34 — 0.62, в гостях 1.87 — 0.53.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

«Манчестер Сити» — победитель всех пяти последних очных встреч (2:0, 0:2, 5:0, 0:3, 5:0).

«Манчестер Сити» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:2, 0:3, 1:4, 0:1, 1:1).

Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».

«Бернли» в этом противостоянии стабильно не забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 0:2, 5:0, 0:3, 5:0).

«Манчестер Сити» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 0:2, 5:0, 0:3, 5:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — нет» с коэффициентом 1.66.