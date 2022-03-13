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вчера, 11:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Манчестер Сити». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.33. Вероятность ничьи оценивается в 5.20, а поражение доступно по котировке 9.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.12, а за «верх» — 1.72.

Пропускают матч

«Кристал Пэлас»: МакАртур Джеймс — Ушиб, Фергюсон Натан — Мышечная травма.

«Манчестер Сити»: Диаш Рубен — Травма ступни, Менди Бенжамен — Дисквалифицирован.

Форма команд

На данный момент «горожане» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Орлы» отстают на 36 очков.

За последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» набрали соответственно 12 и 8 очков. Разница мячей +4 и +9 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Кристал Пэлас»: 1.39 — 1.36, дома 1.57 — 1.21.

«Манчестер Сити»: 2.43 — 0.64, в гостях 2.00 — 0.57.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

«Манчестер Сити» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:2, 0:2, 1:3, 0:0, 0:3).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:2, 0:2, 4:0, 2:2, 0:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.12.

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