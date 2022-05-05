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вчера, 17:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Кристал Пэлас». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.65. Вероятность ничьи оценивается в 3.95, а поражение доступно по котировке 5.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.88, а за «верх» — 1.92.

Пропускают матч

«Кристал Пэлас»: Фергюсон Натан — Мышечная травма.

«Уотфорд»: Кучо — Травма бедра.

Форма команд

На данный момент «орлы» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шершни» отстают на 19 очков.

За последние пять матчей «Кристал Пэлас» и «Уотфорд» набрали соответственно 7 и 0 очков. Разница мячей +2 и -11 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Кристал Пэлас»: 1.32 — 1.24, дома 1.47 — 1.00.

«Уотфорд»: 0.94 — 2.03, в гостях 0.94 — 1.65.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Кристал Пэлас» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (1:0, 1:2, 2:1, 1:0, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.65.