Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Кристал Пэлас». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.65. Вероятность ничьи оценивается в 3.95, а поражение доступно по котировке 5.30.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.88, а за «верх» — 1.92.
Пропускают матч
«Кристал Пэлас»: Фергюсон Натан — Мышечная травма.
«Уотфорд»: Кучо — Травма бедра.
Форма команд
На данный момент «орлы» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шершни» отстают на 19 очков.
За последние пять матчей «Кристал Пэлас» и «Уотфорд» набрали соответственно 7 и 0 очков. Разница мячей +2 и -11 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Кристал Пэлас»: 1.32 — 1.24, дома 1.47 — 1.00.
«Уотфорд»: 0.94 — 2.03, в гостях 0.94 — 1.65.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
«Кристал Пэлас» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (1:0, 1:2, 2:1, 1:0, 2:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.65.