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вчера, 12:36

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Астон Вилла». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.40, а поражение доступно по котировке 2.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.

Пропускают матч

«Ньюкасл Юнайтед»: Льюис Джамал — Травма паха, Таргетт Мэтт — Арендное соглашение, Фернандес Федерико — Ушиб, Ритчи Мэтт — Травма колена, Хэйден Айзек — Травма колена, Уилсон Каллум — Травма икроножной мышцы.

«Астон Вилла»: Конса Эзри — Красная карточка, Накамба Марвелус — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «львы» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Сороки» отстают на 9 очков.

За последние пять матчей «Ньюкасл Юнайтед» и «Астон Вилла» набрали соответственно 8 и 5 очков. Разница мячей -1 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение ожидаемых забитых и пропущенных голов (xG) по версии Footystats:

«Ньюкасл Юнайтед»: 1.19 — 1.79, дома 1.30 — 1.82.

«Астон Вилла»: 1.17 — 1.54, в гостях 1.19 — 1.62.

Реальность же такова:

«Ньюкасл Юнайтед»: 1.09 — 2.00, дома 1.42 — 2.00.

«Астон Вилла»: 1.41 — 1.59, в гостях 1.00 — 1.45.

Из чего делаем вывод, что «Ньюкасл Юнайтед» при своих болельщиках забивает чаще, чем должен, а «Астон Вилла» при чужих реже. Дома мяч из сетки своих ворот «Ньюкасл Юнайтед» достает чаще, чем ошибаются их защитники, а «Астон Вилла» при чужих реже.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 1:2 или 1:1. Кстати, коэффициенты на такие счета 9.00 и 6.35 соответственно.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:0, 1:1, 2:0, 1:1, 2:0).

«Ньюкасл Юнайтед» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 1:1, 2:0, 1:1, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.00.