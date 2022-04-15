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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ньюкасл Юнайтед». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.20. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 3.35.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.83, а за «верх» — 1.97.

Пропускают матч

«Ньюкасл Юнайтед»: Льюис Джамал — Травма паха, Триппьер Киран — Травма лодыжки, Фрэйзер Райан — Травма бедра, Хэйден Айзек — Травма колена, Уилсон Каллум — Травма икроножной мышцы.

«Лестер Сити»: Уорд Дэнни — Травма колена, Бертранд Райан — Травма колена, Ндиди Вилфрид — Травма колена, Варди Джейми — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «лисы» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Сороки» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Лестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» набрали соответственно 10 и 6 очков. Разница мячей -4 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ньюкасл Юнайтед»: 1.10 — 1.74, дома 1.40 — 1.67.

«Лестер Сити»: 1.55 — 1.66, в гостях 1.36 — 2.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 2:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 14 апреля), а у «хозяев» лишь три.

Пять очных встреч

«Лестер Сити» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:2, 0:3, 1:1, 0:2, 2:3).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (4:0, 2:4, 1:2, 0:3, 5:0).

«Лестер Сити» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:0, 2:4, 1:2, 0:3, 5:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 3.35.