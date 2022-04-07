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«Саутгемптон» — «Челси» прогноз

вчера, 17:33
Челси (Лондон)

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Челси». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.87. Вероятность ничьи оценивается в 3.70, а поражение доступно по котировке 4.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.87, а за «верх» — 1.93.

Пропускают матч

«Саутгемптон»: Лянко — Мышечная травма.
«Челси»: Чилуэлл Бенжамин — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «пенсионеры» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Святые» отстают на 23 очка.

За последние пять матчей «Челси» и «Саутгемптон» набрали соответственно 12 и 4 очка. Разница мячей -4 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Саутгемптон»: 1.23 — 1.53, дома 1.33 — 0.93.
«Челси»: 2.00 — 0.79, в гостях 1.93 — 0.60.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 06 апреля), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Челси» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:1, 1:4, 0:3, 2:3, 0:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 3:1, 1:1, 3:3, 0:2).

«Саутгемптон» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 3:1, 1:1, 3:3, 0:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.87.

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Все комментарии

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6zzw42n9k8v7
вчера в 18:12
Футбольный клуб «Челси» одержит победу.
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