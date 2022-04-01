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вчера, 18:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Тоттенхэм». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.50. Вероятность ничьи оценивается в 4.30, а поражение доступно по котировке 6.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.

Пропускают матч

«Тоттенхэм»: Танганга Джафет — Травма колена, Сессеньон Райан — Травма бедра.

«Ньюкасл Юнайтед»: Льюис Джамал — Травма паха, Триппьер Киран — Травма лодыжки, Хэйден Айзек — Травма колена, Уилсон Каллум — Травма икроножной мышцы.

Форма команд

На данный момент «шпоры» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Сороки» отстают на 20 очков.

За последние пять матчей «Тоттенхэм» и «Ньюкасл Юнайтед» набрали соответственно 12 и 9 очков. Разница мячей +12 и +2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Тоттенхэм»: 1.62 — 1.24, дома 1.86 — 1.14.

«Ньюкасл Юнайтед»: 1.10 — 1.69, в гостях 0.80 — 1.60.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:3, 2:2, 1:1, 1:3, 0:1).

«Ньюкасл Юнайтед» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:3, 2:2, 1:1, 1:3, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.90.