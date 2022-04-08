Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Лилль». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.15, а поражение доступно по котировке 3.30.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.60, а за «верх» — 2.35.
Пропускают матч
«Анже»: Халед Зинедин — Травма бедра, Бенталеб Набиль — Травма, Кабо Джимми — Травма лодыжки.
«Лилль»: Грбич Иво — Травма, Ботман Свен — Мышечная травма, Веа Тимоти — Красная карточка.
Форма команд
На данный момент «доги» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Скоисты» отстают на 15 очков.
За последние пять матчей «Лилль» и «Анже» набрали соответственно 11 и 3 очка. Разница мячей -4 и +6 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Анже»: 1.13 — 1.47, дома 1.07 — 1.20.
«Лилль»: 1.27 — 1.17, в гостях 1.27 — 1.27.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 1:2, 1:2, 0:2, 2:1).
«Лилль» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 1:2, 1:2, 0:2, 2:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.01.