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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лилль». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.15, а поражение доступно по котировке 3.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.60, а за «верх» — 2.35.

Пропускают матч

«Анже»: Халед Зинедин — Травма бедра, Бенталеб Набиль — Травма, Кабо Джимми — Травма лодыжки.

«Лилль»: Грбич Иво — Травма, Ботман Свен — Мышечная травма, Веа Тимоти — Красная карточка.

Форма команд

На данный момент «доги» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Скоисты» отстают на 15 очков.

За последние пять матчей «Лилль» и «Анже» набрали соответственно 11 и 3 очка. Разница мячей -4 и +6 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Анже»: 1.13 — 1.47, дома 1.07 — 1.20.

«Лилль»: 1.27 — 1.17, в гостях 1.27 — 1.27.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 1:2, 1:2, 0:2, 2:1).

«Лилль» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 1:2, 1:2, 0:2, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.01.