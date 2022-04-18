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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Пари Сен-Жермен». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.40. Вероятность ничьи оценивается в 5.00, а поражение доступно по котировке 7.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Анже»: Халед Зинедин — Травма бедра, Кабо Джимми — Травма лодыжки.

«Пари Сен-Жермен»: Диалло Абду — Мышечная травма, Курзава Лайвен — Травма спины, Габри Исмаэль — Травма лодыжки, Дракслер Юлиан — Травма колена, Паредес Леандро — Мышечная травма, Эррера Андер — Мышечная травма, Неймар — Перебор желтых карточек.

Форма команд

На данный момент «парижане» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Скоисты» отстают на 40 очков.

За последние пять матчей «Пари Сен-Жермен» и «Анже» набрали соответственно 12 и 5 очков. Разница мячей -1 и +10 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Анже»: 1.13 — 1.44, дома 1.06 — 1.19.

«Пари Сен-Жермен»: 2.25 — 0.94, в гостях 1.94 — 1.31.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

«Пари Сен-Жермен» — победитель всех пяти последних очных встреч (2:1, 5:0, 0:1, 6:1, 4:0).

«Пари Сен-Жермен» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:1, 1:2, 0:5, 0:1, 0:2).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:1, 5:0, 0:1, 6:1, 4:0).

«Пари Сен-Жермен» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 5:0, 0:1, 6:1, 4:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.60.