Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Лион». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.73. Вероятность ничьи оценивается в 4.05, а поражение доступно по котировке 4.40.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.15, а за «верх» — 1.70.
Пропускают матч
«Брест»: Сибуа Себастьен — Травма ахиллова сухожилия, Шардонне Брендан — Травма бедра, Ле Дуарон Джереми — Мышечная травма.
«Лион»: Лопеш Антони — Травма, Диоманде Синали — Травма лодыжки, Какере Максенс — Травма колена, Н'Домбеле Тангай — Травма, Кадевере Тино — Травма, Шерки Райан — Перелом ноги.
Форма команд
На данный момент «олимпийцы» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Пираты» отстают на 10 очков.
За последние пять матчей «Лион» и «Брест» набрали соответственно 8 и 4 очка. Разница мячей -4 и +4 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Брест»: 1.25 — 1.47, дома 1.47 — 1.53.
«Лион»: 1.56 — 1.28, в гостях 1.07 — 1.33.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 17 апреля), а у «хозяев» лишь четыре.
Пять очных встреч
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 2:3, 2:2, 3:1, 2:2).
Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:1, 2:3, 2:2, 3:1, 2:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.70.