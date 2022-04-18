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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лион». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.73. Вероятность ничьи оценивается в 4.05, а поражение доступно по котировке 4.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.15, а за «верх» — 1.70.

Пропускают матч

«Брест»: Сибуа Себастьен — Травма ахиллова сухожилия, Шардонне Брендан — Травма бедра, Ле Дуарон Джереми — Мышечная травма.

«Лион»: Лопеш Антони — Травма, Диоманде Синали — Травма лодыжки, Какере Максенс — Травма колена, Н'Домбеле Тангай — Травма, Кадевере Тино — Травма, Шерки Райан — Перелом ноги.

Форма команд

На данный момент «олимпийцы» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Пираты» отстают на 10 очков.

За последние пять матчей «Лион» и «Брест» набрали соответственно 8 и 4 очка. Разница мячей -4 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Брест»: 1.25 — 1.47, дома 1.47 — 1.53.

«Лион»: 1.56 — 1.28, в гостях 1.07 — 1.33.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 17 апреля), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 2:3, 2:2, 3:1, 2:2).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:1, 2:3, 2:2, 3:1, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.70.