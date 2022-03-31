1648747986

вчера, 20:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лилль». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.48. Вероятность ничьи оценивается в 4.40, а поражение доступно по котировке 6.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

«Лилль»: Ботман Свен — Мышечная травма, Веа Тимоти — Красная карточка.

«Бордо»: Бриан Джимми — Травма икроножной мышцы.

Форма команд

На данный момент «доги» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Жирондинцы» отстают на 24 очка.

За последние пять матчей «Лилль» и «Бордо» набрали соответственно 11 и 2 очка. Разница мячей +6 и -7 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Лилль»: 1.31 — 1.21, дома 1.36 — 1.14.

«Бордо»: 1.31 — 2.41, в гостях 1.29 — 2.93.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

«Лилль» — победитель всех пяти последних очных встреч (2:3, 0:3, 2:1, 3:0, 1:0).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:3, 0:3, 2:1, 3:0, 1:0).

«Лилль» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:3, 0:3, 2:1, 3:0, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.75.