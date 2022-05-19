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19 мая 2022, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ренн». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.78. Вероятность ничьи оценивается в 4.00, а поражение доступно по котировке 4.15.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.30, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Лилль»: Шека — Травма.

«Ренн»: Желен Жереми — Травма колена, Сулемана Камаль — Травма спины.

Форма команд

На данный момент «бретонцы» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Доги» отстают на 11 очков.

За последние пять матчей «Ренн» и «Лилль» набрали соответственно 9 и 6 очков. Разница мячей -2 и +7 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Лилль»: 1.24 — 1.24, дома 1.22 — 1.11.

«Ренн»: 2.16 — 1.03, в гостях 1.67 — 1.39.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:2, 0:1, 1:1, 1:0, 1:1).

«Лилль» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 0:1, 1:1, 1:0, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.30.