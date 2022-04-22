Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Лилль». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 3.20.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.70, а за «верх» — 2.15.
Пропускают матч
«Лилль»: Грбич Иво — Травма, Ботман Свен — Мышечная травма.
«Страсбур»: Дукуре Исмаэль — Травма, Кандил Нордин — Травма, Уорис Маджид — Травма.
Форма команд
На данный момент «гонщики» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Доги» отстают на 8 очков.
За последние пять матчей «Страсбур» и «Лилль» набрали соответственно 9 и 5 очков. Разница мячей -1 и +2 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Лилль»: 1.24 — 1.21, дома 1.25 — 1.13.
«Страсбур»: 1.67 — 1.06, в гостях 1.44 — 1.25.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.
Пять очных встреч
«Лилль» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:2, 1:1, 0:3, 1:2, 2:0).
«Лилль» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 1:1, 0:3, 1:2, 2:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.30.