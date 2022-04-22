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вчера, 18:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лилль». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 3.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.70, а за «верх» — 2.15.

Пропускают матч

«Лилль»: Грбич Иво — Травма, Ботман Свен — Мышечная травма.

«Страсбур»: Дукуре Исмаэль — Травма, Кандил Нордин — Травма, Уорис Маджид — Травма.

Форма команд

На данный момент «гонщики» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Доги» отстают на 8 очков.

За последние пять матчей «Страсбур» и «Лилль» набрали соответственно 9 и 5 очков. Разница мячей -1 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Лилль»: 1.24 — 1.21, дома 1.25 — 1.13.

«Страсбур»: 1.67 — 1.06, в гостях 1.44 — 1.25.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

«Лилль» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:2, 1:1, 0:3, 1:2, 2:0).

«Лилль» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 1:1, 0:3, 1:2, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.30.