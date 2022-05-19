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«Лорьян» — «Труа» прогноз

19 мая 2022, 22:33
Труа

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лорьян». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.13. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 3.35.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.

Пропускают матч

«Лорьян»: Бартуч Тедди — Травма.
«Труа»: Коне Юссуф — Травма, Азамум Карим — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «фермеры из труа» на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Мерлузовые» отстают на 2 очка.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 4. Разница мячей у обеих команд -8.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Лорьян»: 0.92 — 1.68, дома 1.06 — 1.17.
«Труа»: 0.97 — 1.41, в гостях 0.94 — 1.83.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Труа» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (2:0, 0:1, 0:3, 2:0, 0:0).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:0, 0:1, 0:3, 2:0, 0:0).

Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».

«Лорьян» в этом противостоянии стабильно не забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 0:1, 0:3, 2:0, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 3.35.

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