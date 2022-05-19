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«Марсель» — «Страсбур» прогноз

19 мая 2022, 22:33
Марсель

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Марсель». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.10. Вероятность ничьи оценивается в 3.60, а поражение доступно по котировке 3.35.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

«Марсель»: Балерди Леонардо — Травма плеча, Пайет Димитри — Травма икроножной мышцы, Конрад — Травма колена.
«Страсбур»: Перрен Люка — Травма, Кандил Нордин — Травма, Уорис Маджид — Травма.

Форма команд

На данный момент «провансальцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Гонщики» отстают на 5 очков.

За последние пять матчей «Страсбур» и «Марсель» набрали соответственно 10 и 9 очков. Разница мячей 0 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Марсель»: 1.59 — 1.03, дома 1.61 — 1.22.
«Страсбур»: 1.62 — 1.05, в гостях 1.33 — 1.17.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 14 мая), а у «гостей» лишь пять.

Пять очных встреч

«Марсель» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (0:2, 1:1, 0:1, 3:1, 2:0).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:2, 1:1, 0:1, 3:1, 2:0).

«Марсель» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:2, 1:1, 0:1, 3:1, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.10.

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