Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Марсель». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.10. Вероятность ничьи оценивается в 3.60, а поражение доступно по котировке 3.35.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.
Пропускают матч
«Марсель»: Балерди Леонардо — Травма плеча, Пайет Димитри — Травма икроножной мышцы, Конрад — Травма колена.
«Страсбур»: Перрен Люка — Травма, Кандил Нордин — Травма, Уорис Маджид — Травма.
Форма команд
На данный момент «провансальцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Гонщики» отстают на 5 очков.
За последние пять матчей «Страсбур» и «Марсель» набрали соответственно 10 и 9 очков. Разница мячей 0 и +2 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Марсель»: 1.59 — 1.03, дома 1.61 — 1.22.
«Страсбур»: 1.62 — 1.05, в гостях 1.33 — 1.17.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 14 мая), а у «гостей» лишь пять.
Пять очных встреч
«Марсель» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (0:2, 1:1, 0:1, 3:1, 2:0).
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:2, 1:1, 0:1, 3:1, 2:0).
«Марсель» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:2, 1:1, 0:1, 3:1, 2:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.10.