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«Мец» — «Клермон» прогноз

вчера, 16:33

Линия букмекеров

Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.70. Вероятность ничьи оценивается в 3.15, а поражение доступно по котировке 2.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.65, а за «верх» — 2.25.

Пропускают матч

«Мец»: Кабит Мануэль — Травма колена, Сентонз Фабьен — Травма бедра, Удоль Матье — Травма колена, Хабиб Маига — Травма.
«Клермон»: Н'Симба Витал — Травма, Хунтонджи Седрик — Перелом руки, Рашани Эльбасан — Травма, Амель Пьер-Ив — Травма.

Форма команд

На данный момент «копейщики» на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Мессинцы» отстают на 5 очков.

За последние пять матчей «Мец» и «Клермон» набрали соответственно 1 и 0 очков. Разница мячей -9 и -14 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Мец»: 0.90 — 1.84, дома 1.07 — 1.80.
«Клермон»: 1.00 — 1.94, в гостях 0.93 — 2.13.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:2, 1:2, 2:3, 2:1, 2:2).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (2:2, 1:2, 2:3, 2:1, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 2.25.

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Все комментарии

95xym4st69en
95xym4st69en
вчера в 21:11
Футбольный клуб «Мец» одержит победу.
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